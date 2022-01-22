Denizli'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Denizli'de minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

SERİNHİSAR, DENİZLİ (AA) - Denizli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüsün devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Serinhisar ilçesi Çaylıhanı mevkiinde Ali Ünsal (56) yönetimindeki 20 KU 181 plakalı minibüs, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ünsal ve oğlu Kamil Ünsal'ı (38) sıkıştıkları yerden çıkardı.

Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Serinhisar, Minibüs, Denizli, kar, Güncel, Haber

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