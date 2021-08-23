Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü

Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki lise öğrencisi, minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'den Manisa yönüne giden S.M. idaresindeki 35 RC 834 plakalı minibüs, Meyele mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Cengiz Çevik'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, lise öğrencisi Çevik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalıştığı tütün tarlasından evine döndüğü öğrenilen Çevik'in cenazesi, otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Minibüs şoförü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü
Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sibel Can Ebru Şallı Deniz Akkaya Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Erol Bulut Lionel Messi Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Denizli'de minibüsün çarptığı lise öğrencisi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.08.2021 16:20:11. #1.13#

title