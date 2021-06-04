Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı (2)KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDUDenizli'de çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan midibüste ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi.

Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı (2)

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Denizli'de çarpıştıktan sonra şarampole yuvarlanan midibüste ölen 3 kişinin kimlikleri belirlendi. Kazada ölenlerin midibüs sürücüsü İbrahim Doğru (65) ile eşi Ferize Doğru (63) ve Hasan Güney (55) olduğu öğrenildi. Şarampole yuvarlanan otomobilde yaralanan Emre Mutluluk, Emre Aydın, Necmettin İlhan, Yasin Coşkun, Uğur Yıldız ve İzzet Türtürk'ün ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Ezgi Mola Oğuzhan Koç İlker Kaleli
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Nihat Özdemir Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de midibüs ve otomobil kazadan sonra şarampole yuvarlandı 3 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 04:41:55. #1.13#

title