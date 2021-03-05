Denizli'de meslek lisesi öğrencileri, elbise ile tutumu birleştirdi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen kıyafet tasarladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, mesleki eğitim veren okullarda yenilikçi çalışmalarla markalı ürünler çıkarılması için Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğinde "Meslek Liseleri Markalaşıyor" projesi başlattı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GEKA işbirliğinde gerçekleşen proje ile Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknolojileri Bölümünde elbiseden tuluma dönüşen kıyafet tasarımı yapılması kararlaştırıldı.

Moda Tasarım Teknolojileri alanında çalışma yapan ve elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen, günlük hayatta büyük kolaylık sağlayacak kıyafet geliştiren okulun moda tasarım teknolojileri bölümü öğretmen ve öğrencileri, "Elbiseden Tuluma" ismini verdikleri tasarımlarına Türk Patent ve Marka Kurumundan tescil aldılar.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, tescil belgesi almaya hak kazanan öğretmen ve öğrencileri tebrik ettiğini belirtti.

Öğrenciler Cennet Aydın, Rabia Şahin ve Melike Kübra Murçal ile Moda Tasarım Teknolojileri Alan Şefi Gül Yazıcı'nın gerçekleştirdiği çalışma sonucu mesleki eğitimde ilk tasarım tescil belgesini aldıklarını dile getiren Ekici, "Meslek Liselerimizin üretimlerine değer katacak markalaşmada uzun bir yolumuz var. Yeni tasarımların ve markaların da geleceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu