Denizli'de merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu

08.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:56
Denizli'de merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakır, koyun sürüsünü otlatmak için Yeniköy Mahallesi'ndeki meraya götürdü.

Hayvanlarından bazılarının rahatsızlandığını fark eden Çakır, koyunlarını ağıla yönlendirdi.

Hayvanlardan 13'ünün telef olması üzerine Çakır, durumu jandarmaya bildirdi.

Çakır, gazetecilere, bölgeye gelen jandarma ve veterinerin inceleme yaptığını, durumun buna göre netleşeceğini söyledi.

Sürüde 150 koyunun bulunduğunu belirten Çakır, hayvanların zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Faik Öztrak Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Alişan Buse Varol Sezen Aksu Barış Manço
Spor Okan Buruk Arda Turan Ünal Karaman Aykut Kocaman Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Cuma İzmir Jandarma Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.2.2021 13:58:45. #1.14#
title