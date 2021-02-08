Denizli'de merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde merada otlayan sürüdeki 13 koyun telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Çakır, koyun sürüsünü otlatmak için Yeniköy Mahallesi'ndeki meraya götürdü.

Hayvanlarından bazılarının rahatsızlandığını fark eden Çakır, koyunlarını ağıla yönlendirdi.

Hayvanlardan 13'ünün telef olması üzerine Çakır, durumu jandarmaya bildirdi.

Çakır, gazetecilere, bölgeye gelen jandarma ve veterinerin inceleme yaptığını, durumun buna göre netleşeceğini söyledi.

Sürüde 150 koyunun bulunduğunu belirten Çakır, hayvanların zehirlenmiş olabileceğini ileri sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek