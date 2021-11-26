Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de kurtların ağıla girmesi kameraya yansıdı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Beyağaç ilçesinde ağıla giren kurtların 2 koyunu telef ettiği anları güvenlik kamerası görüntüledi.

Çamlık Mahallesinde, Beyağaç Esnaf Odası Başkanı Sezai Pütün'e ait 80 koyunun bulunduğu ağıla giren 2 kurt, küçükbaş 2 hayvanı telef etti.

Kurtların boğdukları koyunları ağılda bırakarak uzaklaştıkları olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title