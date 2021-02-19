Denizli'de kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Denizli'de kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

19.02.2021 20:13 | Son Güncelleme: 19.02.2021 20:16
Denizli'de kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde ağıla giren kurdun koyunlara saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Bekilli ilçesinde ağıla giren kurdun koyunlara saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kutlubey Mahallesi'nde hayvancılık yapan Soner Cura'nın evinin yakınındaki ağıla önceki gün giren bir kurt, saldırdığı koyunlardan ikisini yaraladı.

Cura'nın, sesler duyduğu ağıla gitmesi üzerine kurt kaçtı.

Öte yandan kurdun ağıla girip koyunlara saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, kurdun ağılda bir süre dolaştıktan sonra koyunları kovalaması yer alıyor.

Kayıtlarda, sürünün arkasındaki bir koyunu yakalayıp sürüklemeye çalışan kurdun koyunun kurtulması üzerine başka bir koyunu yakalayıp boğmaya çalışması, küçükbaş hayvanların sahibinin ağıla gelerek ışık tutması üzerine kurdun kaçtığı görülüyor.

Yaralanan iki koyuna, veteriner kontrolünde ilaçla tedavi uyguladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Özlem Zengin Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Deniz Türüç Ünal Karaman Osman Özköylü
Tüm Haberler Pkk Terör İzmir Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.2.2021 20:22:53. #1.14#
title