Denizli'de Kazıkbeli Zaferi'nin 873. yılı kutlandı

Denizli'de, Anadolu'nun Türk yurdu olmasını sağlayan önemli savaşlardan Kazıkbeli Zaferi'nin 873. yılı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneğince Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarında düzenlenen programda, şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Valisi Ali Fuat Atik, tarihin tozlu sayfaları arasındaki bu şanlı zaferi gelecek kuşaklara aktarmak adına kalıcı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Atik, "Bu zaferlerimize sahip çıkıp gelecek nesillere anlatmak, bedelini ödeyerek elde ettiğimiz ülkemizi gelecek nesillere aktarmak zorundayız. Bir toprak parçasına vatan demek için binlerce şehit verdik. Bu topraklar sonsuza kadar bizim. Bu toprakları geri almak için çok denediler ama başaramadılar, başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ise Kazıkbeli Savaşı'nı gelecek kuşaklara anlatmanın büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu toprakların bedelinin nasıl ödendiğini anlatmak için buradayız. Belki de birçok kişi bu savaşı bilmiyor. Öğrenmeli, öğretmeli ve minnettarlığımızı göstermeliyiz. Bugün de aynı mücadeleyi vererek haçlı zihniyetini yenerek bunu göstermek zorundayız. Onlar kanlarını, canlarını bizim için akıttı. Biz de bu toprakları canımız ve kanımız pahasına korumakla görevliyiz. Hep beraber birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de Kazıkbeli Savaşı'nın Denizli ve Türk tarihi açısından çok büyük öneme sahip olduğuna dikkati çekti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise vatan aşkı için can veren tüm şehit ve gazileri minnet ve rahmetle andığını kaydetti.

Zolan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu noktada geçmişimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tarihimize yön veren ve tarihin akışını değiştiren atalarımızın verdiği birçok mücadele var. Bugün burada Kazıkbeli Savaşı'nı anıyoruz. Miryokefalon var, Çanakkale'de 2 bin 500'ün üzerinde Denizlili şehidimiz var, 15 Mayıs'ta Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Kurtuluş Savaşı için yakmış olduğu kıvılcım var. Kurtuluş Savaşı'nda verdiğimiz şehitler var. Bunları gelecek nesillere aktarmak bizim birinci vazifemiz. Haçlı zihniyeti şekil değiştirerek devam etti ve etmeye devam ediyor. Bize düşen geçmişi iyi inceleyip, bugün tedbirlerimizi almaktır. Birbirimize sahip çıkmak, bu vatan bizimdir diyebilmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu