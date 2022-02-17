Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu - Haberler
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Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de kayıp olarak aranan kişi uçurumda ölü bulundu

Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de 2 gün önce kayıp ihbarı yapılan kişi, Çardak ilçesinde uçuruma devrilen otomobilde ölmüş halde bulundu.

Gemiş Mahallesi yakınlarında bir kişinin uçurumdan düşen otomobilin içinde hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araştırma sonucu cesedin, 15 Şubat'ta kent merkezinde kayıp ihbarında bulunulan Tolga Erkan'a (39) ait olduğu belirlendi.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Denizli, Gemiş, Güncel, Haberler

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