Denizli'de kamyonetlerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Refik İnan yönetimindeki 09 F 2158 plakalı kamyonet, Çamlık Bulvarında karşı yönden gelen Alper Arslan'ın kullandığı 20 F 4697 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçtan çıkartılan Refik İnan ve yanındaki yolcu Aysel Kara, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.