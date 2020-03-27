Denizli'de kadın hükümlüler günde 12 bin maske üretiyor Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdunda 100 kadın hükümlü maske üretimine başladı.

Denizli Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdunda 100 kadın hükümlü maske üretimine başladı. Üretilen maskeler hastaneler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına piyasadan daha düşük fiyata satılırken, günde 12 bin adet maske üretiliyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında üretime geçilen cezaevinde kadın hükümlüler adeta bir tekstil fabrikasında çalışır gibi sabah oturdukları makinelerin başında günlük tek kullanımlık 12 bine yakın maske üretiyor. Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje ile Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdunda cezalarını çeken 100'e yakın kadın hükümlü, hastaneler başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacına göre üretim yapıyor. Kadın hükümlüler günde 8 saat maaşlı ve sigortalı olarak çalışıyorlar. 800 metrekarelik kapalı alanda üretilen maskeler, piyasa fiyatından daha düşük fiyatla kamu hastaneleri ve kamu kuruluşlarına satılıyor. Yapılan üretimle hem salgınla mücadeleye hem de milli ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor.

"Sağlık alanında ekonomiye katma değer oluşturmak için çalışıyoruz"

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan, iş yurtlarındaki asıl amacın tutuklu ve hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması olduğunu ifade etti. İş yurdu atölye ve tesislerinde tutuklu ve hükümlülere verilen mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra aynı zamanda vatan ve millet sevgisi, çevre bilinci, hijyen, doğaya ve insana saygı konularında verildiğini belirten Kaplan, "Başta temizlik ürünleri, gıda ürünleri, mobilya, tekstil, tarım ve hayvancılık ürünleri gibi 80'e yakın alanda tescil edilen markalarla faaliyet gösteren İş Yurtları kurumu, sağlık alanında da ekonomiye katma değer oluşturmak yönünde adımlar atmaktadır. Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün bilgisi dahilinde kurumumuzda 800 metrekare kapalı alanda üretim faaliyetini gerçekleştiren tekstil atölyemizde alanında yetkin ve deneyimli personeller önderliğinde korona virüsle mücadele kapsamında ve karantina süreçlerinde kullanılan tek kullanımlık maske üretimine başladık" dedi.

Bu arada Kaplan öncülüğündeki cezaevi personeli, basın mensupları aracılığı ile 'evde kal' mesajı verdiler. - DENİZLİ

Kaynak: İHA