Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
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Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

18.11.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:31

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kovanoluk, Yayla, Alandız ve Kurudere mahallelerinde, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirledi.

Şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39), bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalandı.

Zanlıların kullandığı otomobilinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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