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Denizli'de itfaiye ekiplerine çığ eğitimi

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de itfaiye ekiplerine çığ eğitimi

Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine, AFAD tarafından, çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine, AFAD tarafından, çığda arama kurtarma eğitimi verildi.

Denizli Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimde, çığ çeşitleri, oluşumları ve çığ bölgesinde ekipmanların nasıl kullanılacağı uygulamalı anlatıldı.

Personel, çığ bölgesinde nasıl hayatta kalınacağına dair ders de aldı.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Arama Kurtarma, İtfaiye, Denizli, AFAD, Güncel, Haberler

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