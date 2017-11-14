Denizli'de İş Adamının Öldürülmesi Davasında Karar

Denizli'de iş adamı İsa Mintaş'ın iki yıl önce silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 6 sanıktan 5'i müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



İş adamı Mintaş'ın, 22 Kasım 2015'te otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli kişilerin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili açılan davanın görülmesine, Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.



Duruşmaya, tutuklu sanıklar maktulün oğlu Burak Mintaş ile Kamil Erdem, Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın, Erdem Eroğlu, tutuksuz sanıklar Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D. ile sanık ve müşteki avukatları katıldı.



Babasını öldürtmek için şüphelilerle 1 milyon liraya anlaştığı öne sürülen Burak Mintaş'ın, cinayetin ardından zanlılara paranın bir bölümünü verdiği, geri kalanını vermediği için birkaç kez darbedildiği iddia edilen davanın duruşmasında, savunma ve taleplerin alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararı açıkladı.



Burak Mintaş ile Hakan Karaca, Erdem Eroğlu ve Ozan Ethem Puslu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. "Tetikçi" olduğu gerekçesiyle Kamil Erdem, müebbet hapis cezasının yanı sıra 26 yıl hapisle cezalandırıldı.



Sanıklardan Yusuf Çağın 14 yıl, adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanan Ümit Akşit, başka suçlardan dolayı 16 yıl hapis cezası aldı. Adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanan Şahin T. ile Ramazan D. ise beraat etti.



Olay



Demir ve mermer ticareti, galericilik ve müteahhitlik yapan 6 çocuk babası, 59 yaşındaki iş adamı İsa Mintaş, 22 Kasım 2015'te Sümer Mahallesi'nde otomobiliyle kırmızı ışıkta beklediği sırada motosikletli kişilerin silahla ateş açması sonucu öldürülmüş, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, 500'den fazla güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyerek, maktulün oğlu Burak Mintaş, Kamil Erdem, Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın, Erdem Eroğlu, Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D'yi gözaltına almıştı.



Maktulün oğlu Burak Mintaş ile Kamil Erdem, Hakan Karaca, Ozan Ethem Puslu, Yusuf Çağın ve Erdem Eroğlu, "tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, Ümit Akşit, Şahin T. ve Ramazan D, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.