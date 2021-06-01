Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
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Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde hasar meydana gelirken, iş yerleri yanan çalışanlar, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,


Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)
Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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