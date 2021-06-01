Denizli'de, iplik fabrikası yangını (2)

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜDenizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü.

8 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 8 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Fabrikanın depo bölümünde hasar meydana gelirken, iş yerleri yanan çalışanlar, büyük üzüntü yaşadı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat