Hocalı Katliamı anısına "soykırım anıtı" açıldı - Haberler

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Hocalı Katliamı anısına "soykırım anıtı" açıldı

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için "Hocalı Soykırım Anıtı" yaptırıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için "Hocalı Soykırım Anıtı" yaptırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Merkezefendi ilçesi Üçler Bulvarı'ndaki Azerbaycan Karabağ Parkı'nda yaptırılan anıtın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunularak iki ülke milli marşlarının okunduğu törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Hocalı Katliamı'nın üzerinden 30 geçtiğini, katliamın halen yüreklerde duyulan acıyla tazeliğini koruduğunu belirtti.

Katliamın unutulmaması gerektiğini aktaran Zolan, Azerbaycan ile Türkiye'nin tek millet olduğunu, bu kardeşliğin güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Zolan, Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan Karabağ'ı geri almasının Türk milletini mutlu ettiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Bu park bu anıt burada durdukça kardeşliğimiz pekişecek. Soykırım unutulmayacak. Soykırımların unutulduğunda tekrarlamak gibi bir huyu vardır. Unutulmadığı zaman tedbir alırsınız. Kendinizi ona göre hazırlarsınız ama unuttuğunuzda o düşmanları, soykırım yapanları kendinize çok yakın görür, dost gibi görürsünüz. Tedbirsiz yakalanırsınız. Onun için tarihten ders almak lazım."

Törene Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hocalı Katliamı anısına soykırım anıtı açıldı

Hocalı Katliamı anısına soykırım anıtı açıldı

Hocalı Katliamı anısına soykırım anıtı açıldı

AA / Çağatay İğci - Güncel

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