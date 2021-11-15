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Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de hırsızlık şüphelisi yakalandı

Denizli'de kasa hırsızlığı şüphelisi, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kasa hırsızlığı şüphelisi, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Çal ve Çivril ilçesinde meydana gelen iş yerlerinden hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler hakkında 23 suç kaydı bulunduğu belirtilen M.Y'nin (44) Pamukkale ilçesindeki bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi.

Polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla zanlı yakalandı.

Şüphelinin aracında yapılan aramada kasa açma aparatları, 3 telefon, ve av tüfeği ele geçirildi.

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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