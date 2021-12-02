Denizli'de hayatını kaybeden kadının organları 4 kişiye nakledildi

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'de beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden kadının organları 4 kişiye nakledildi.

Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesi'nde 28 Kasım'da yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması sonucu özel bir hastaneye kaldırılan Gülcan Ocak'ın (46) dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin çağrısıyla Yusuf Ocak, eşinin organlarını bağışladı.

Ocak'ın kalbi İzmir Katip Çelebi Hastanesi, karaciğeri İzmir Kent Hastanesi, böbrekleri ise İzmir Bozyaka Hastanesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesindeki hastalara nakledilmek üzere gönderildi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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