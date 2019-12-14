Denizli'de gezegen evi, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor
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Denizli'de gezegen evi, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor

Denizli'de belediye tarafından hizmete alınan gezegen evi, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

14.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:10
Denizli'de gezegen evi, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor

'de belediye tarafından hizmete alınan gezegen evi, öğrencilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 100 kişilik planetaryum (gezegen evi) ile kentliye hizmet verdiği belirtildi.

Güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin görüntüsünün özel bir yansıtıcı yardımıyla kubbe şeklindeki tavana yansıtıldığı gezegen evine giren öğrencilerin gök cisimleri hakkında temel bilgiler aldığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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