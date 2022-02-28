Denizli'de gaz sıkışması nedeniyle evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Denizli'de gaz sıkışması nedeniyle evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

AA, Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de gaz sıkışması nedeniyle evde yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı

Denizli'de bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir evde gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamada 1 kişi yaralandı.

Pınarkent Mahallesi'nde bir evin mutfağında tüpten sızan gaz kaynaklı patlama meydana geldi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan evdeki Emine A. (22), sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin incelemelerde bulunduğu evde, patlama nedeniyle hasar oluştu.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pınarkent, İtfaiye, Patlama, Denizli, Güncel, Haberler

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