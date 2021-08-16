Denizli'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü yakalandı
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Denizli'de "dur" ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü yakalandı

Denizli'de 'dur' ihtarına uymayarak polise çarpan sürücü yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde "dur" ihtarına uymayan ve polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Hürriyet Mahallesi'nde uygulama noktasında trafik polisi Ahmet Y'nin dur ihtarına uymayan 20 K 5343 plakalı otomobilin sürücüsü, aracıyla polis memurunun koluna çarparak olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin çalışması ile kısa sürede Sevindik Kavşağı'nda yakalanan sürücü Mehmet O'nun ehliyetinin bulunmadığı ve 36 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Şüpheliye, "dur ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, alkollü araç kullanmak" suçlarından yaklaşık 17 bin lira cezai işlem uygulandı. Mehmet O'nun aracı da otoparka çekildi.

Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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