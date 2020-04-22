Denizli'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü yakalandı
Denizli'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
22.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:56
Denizli'de "dur" ihtarına uymayan kamyonet sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kayıhan Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri 20 ACF 562 plakalı kamyoneti durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya çalıştı.
Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamaca sırasında polis aracına çarpan kamyonet, Necip Ali Caddesi'nde polis ekiplerince durduruldu.
Kamyonet sürücüsü Y.Ü. ile araçta bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA