Denizli'de 'Dumansız Hava Sahası' denetimi

20.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 14:35

Denizli genelinde yapılan dumansız hava sahası ve tütün kullanımını azaltmak amacıyla kent merkezinde faaliyet gösteren iş yerlerine, Vali Yardımcısı Mehmet Okur ve İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri denetleme gerçekleştirdi.



Kentte, kapalı mekanlarda sigara yasağına uyulup uyulmadığını ve nargile tütünü mamulü içimi için sunum yapan kafe ve kıraathanelere yönelik denetimler gerçekleştiren Vali Yardımcısı Okur, iş yeri sahiplerini kurallara uymaları yönde uyarıda bulundu.



Okur'un, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileriyle denetimlerinde kural ihlali yapan ve kapalı mekanlarda sigara içilmesine izin veren 2 (iki) işletmeye, ilgili kanun gereği yasal işlem uygulandı.



Bu tür denetimlerin zaman zaman yapılacağını vurgulayan Okur, işletmeler, iş yeri sahipleri ve vatandaşları kanunlara uymaları ve sağlıklarını riske atmama konusunda daha duyarlı davranmaları gerektiğini söyledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA