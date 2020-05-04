Denizli'de devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
04.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:44
Denizli'nin Babadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Denizli'nin Babadağ ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ali Altuğ yönetimindeki 20 TA 327 plakalı traktör, Oğuzlar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, traktörün altında kalarak sıkışan Altuğ'u yaptığı çalışmayla çıkarttı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA