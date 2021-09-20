Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Denizli'nin Honaz ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, 15 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Akbaş Mahallesi yönüne giden Ömer Çal yönetimindeki 20 H 7922 plakalı traktör, mahalle girişinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücü Ömer Çal ile beraberindeki oğlu Kazım Çal (15), itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kazım Çal, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan sürücü Ömer Çal'ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Kazım Çal, Akbaş Mezarlığında toprağa verildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

Aşı karşıtı gazeteci, koronavirüsten hayatını kaybetti

 CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

CAMA ÇARPIP KALBİ DURAN YALIÇAPKINI KUŞLARINI, JANDARMA HAYATA DÖNDÜRDÜ

 Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI

Son dakika haberleri: KANALİZASYON KANALINA GİREN BABA ÖLDÜ, OĞLU AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Adil Karaismailoğlu Mansur Yavaş Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gökhan Çıra Demet Özdemir Özge Özpirinçci
Spor Domagoj Vida Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Denizli'de devrilen traktörün altında kalan çocuk öldü, babası yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 18:26:56. #1.11#