Denizli'de dehşet verici olay

Denizli'de motorlu makineyle sunta kesen bir şahıs cinsel organı ile bacaklarının üst kısmını parçaladı. Bacak arasındaki makine ile hastaneye kaldırılan adama sağlık ekipleri müdahale edemeyince itfaiyeden yardım istendi. Ekipler makineyi yaralı adamdan çıkardıktan sonra sağlık ekipleri şahsı ameliyata aldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde mobilya montajı yapan D.S., (43) isimli şahıs iddialara göre, çömelir vaziyette bacaklarının üstüne koyduğu suntayı çelik yuvarlak çark şeklinde testeresi bulunan motorlu makine ile kesmek istedi. Bu sırada testere suntayı geçip şahsın vücuduna temas edince adeta facia yaşandı. Testere D.S.'nin cinsel organını ve bacaklarının üst kısmını adeta parçaladı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler testereyi şahsın bacak arasından çıkaramayınca talihsiz adamı, testereyle birlikte ambulans ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırdı. Burada ise doktorlar durumu görünce Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığını arayarak makinenin şahıstan ayrılması için yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler titiz bir çalışma başlatarak özel araç ve gereçlerle makineyi şahıstan yaklaşık yarım saat süren bir müdahale sonrası ayırmayı başardı.

Yapılan ilk tespitlerde şahsın cinsel organı ile bacak arasının hayati derece riskli sayılacak şekilde parçalandığı belirlendi. Hızla ameliyata alınan şahsın tedavisi devam ediyor.

Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA