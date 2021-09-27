Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı - Haberler
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Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı

Denizli'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü DEAŞ soruşturması kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, örgüt adına faaliyet yürüttüğü ve finansman sağladığı iddiasıyla 2'si Irak uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda dijital materyal ele geçirildi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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