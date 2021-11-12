Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler
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Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

AA / Abdurrahman Akdoğan - Haberler | Güncel
Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Denizli'nin Bekilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bekilli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde iki grup arasında tartışma çıktı. Tabanca ve av tüfeğinin de kullanıldığı kavgada M.C. ile M.Ö. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Denizli'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

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AA / Abdurrahman Akdoğan - Son Dakika Haberleri

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