Denizli'de Çıkan Orman Yangınında Iki Köy Boşaltıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Tekkeköy mevkisinde yaklaşık 100 hektarlık ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle iki köy boşaltıldı.



Edinilen bilgiye göre, Sarayköy ilçesi Tekkeköy mevkiinde orman yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle Tekkeköy ve Kabaağaç mahallelerinde yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle Tekkeköy ve Tırkaz köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 3 yangın söndürme uçağı, karadan ise 21 arazöz, 2 dozer, 17 ilk müdahale aracı müdahale ediyor. Söndürme çalışmalarına çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleri, UMKE, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri katılıyor. Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, öğleden sonra gelen bir ihbar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Şiddetli rüzgarın zaman zaman tehlike arz ettiğini ifade eden Korucu, "İlk önce vatandaşların can güvenliğini sağlayarak iki mahalleyi önlem olarak boşalttık. Şu anda rüzgar çok şiddetli esiyor, zaman zaman tehlike arz ediyor. Yangına 3 helikopter ve 2 uçak müdahale ediyoruz. Karadan da 20 arazöz çalışmalara katılıyor. Çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yangın etkili oluyor" dedi.



(Medeni Topaloğlu /İHA)