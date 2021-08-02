Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Denizli'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına başladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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