Denizli'de çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği kişi tarafından bıçakla yaralanan genç tedavi altına alındı.
Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi üzerindeki bir kahvehanede oturan Volkan Tunç (29), tanımadığını ileri sürdüğü bir kişiyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine kahvehaneden ayrılan Tunç, kendisini takip eden şüpheli tarafından bıçaklandı.
Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Tunç'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saldırganın yakalanmasına çalışılıyor.
Kaynak: AA
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