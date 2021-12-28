Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti - Haberler
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Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti

Denizli'de çatıda elektrik akımına kapılan demir ustası hayatını kaybetti
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir evin çatısında elektrik akımına kapılan kişi, yaşamını yitirdi.

Gürpınar Mahallesi'nde M.B'ye ait bağ evinin sundurma çatısını yapan demir ustası Mehmet Korucu (33), elindeki metal panonun binanın üzerinden geçen elektrik iletim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin uzattığı sepetle çatının üzerinden alınarak ambulansla hastaneye kaldırılan Korucu, kurtarılamadı.

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AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri

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