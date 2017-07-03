Denizli'de Büyük Orman Yangını İki Köy Boşaltıldı

Denizli'de büyük orman yangını iki köy boşaltıldı



DENİZLİ - Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde Tekkeköy mevkisinde yaklaşık 100 hektarlık alanda orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor. Yangına 2 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangında tedbir amacıyla iki mahalle boşaltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesi, Tekkeköy Mevkiinde orman yangını çıktı. İlçenin Tekkeköy ve Kabaağaç mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle Tekkeköy ve Tırkaz köyleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Yangına havadan 3 yangın söndürme helikopteri ile 3 yangın söndürme uçağı, 21 Arazöz, 2 Dozer, 17 İlk Müdahale Aracı ile müdahale ediliyor. Karadan ise 20 arazöz, çeşitli illerden gelen itfaiye ekipleriyle ve çok sayıda orman işçisi söndürme çalışmalarına katılıyor. UMKE, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgede görev alıyor.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu, öğleden sonra gelen bir ihbar üzerine ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Şiddetli esen rüzgarın zaman zaman tehlike arz ettiğini belirten Korucu, "İlk önce vatandaşların can güvenliğini sağlayarak Tekkeköy ve Kabaağaç mahallesinde önlem olarak mahalleyi boşalttık. Şu anda rüzgar çok şiddetli esiyor, zaman zaman tehlike arz ediyor. Yangına 3 helikopter ve 2 uçak müdahale ediyoruz. Karadan da 20 arazöz çalışmalara katılıyor. Çok sayıda orman işçisi yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yaklaşık 100 hektarlık alanda yangın etkili oluyor." dedi.