Denizli'de bitkin halde bulunan yavru leylekler tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırptı

Denizli'de bitkin halde bulunan 2 yavru leylek, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin ve yorgun halde bulunan 2 leylek, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından tedavisi yapılmak üzere belediyenin Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından yapılan kontrollerde leyleklerin yavru oldukları, uzun süredir aç kaldıkları bundan dolayı da tek başlarına yaşamlarını sürdüremeyecekleri tespit edildi.

Leylekler, yaklaşık 1 ay süren tedavi ve bakım sürecinin ardından numaralandırılıp doğaya bırakıldı.