Denizli'de bir kişi konakladığı termal pansiyonda ölü bulundu
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.
PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir kişi kaldığı termal pansiyondaki odada ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Karahayıt Mahallesi'ndeki pansiyonun çalışanları, Gürkan A'nın (45), odasının kapısını açmaması üzerine durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, odadaki termal su bulunan banyodaki küvette hareketsiz yatan Gürkan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Odada inceleme yapan jandarma ekipleri, sahte içki bulunduğu değerlendirilen bir şişe buldu.
Cenaze, adli tıp incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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