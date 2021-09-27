Denizli'de bir evde 215 gram esrar ele geçirildi
AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de, bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.
DENİZLİ (AA) - Denizli'de, bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Pamukkale ilçesindeki bir evde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İkametteki aramada 215 gram esrar ve 1 hassas terazi bulundu.
"Suç örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ortaya çıkan zanlının işlemleri devam ediyor.
AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri