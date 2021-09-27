Denizli'de bir evde 215 gram esrar ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de bir evde 215 gram esrar ele geçirildi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de bir evde 215 gram esrar ele geçirildi

Denizli'de, bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, bir eve düzenlenen operasyonda 215 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı narkotik timleri, bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Pamukkale ilçesindeki bir evde düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İkametteki aramada 215 gram esrar ve 1 hassas terazi bulundu.

"Suç örgütüne üye olmak" suçundan arandığı ortaya çıkan zanlının işlemleri devam ediyor.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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