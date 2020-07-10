Denizli'de bazı tesislerin girişinde tabletlerle ateş ölçümü başlatıldı Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tesislerin girişine tabletler yerleştirilerek ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor.

Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tesislerin girişine tabletler yerleştirilerek ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Hizmet Binası ana girişi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezinin ana girişi ve nikah salonu girişine termal ölçüm yapabilen tabletler yerleştirildi. Yüksek ateşi tespit eden tabletteki uygulamanın maskesiz giriş halinde sesli uyarı verdiği belirtildi. Kaynak: AA