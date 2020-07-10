Denizli'de bazı tesislerin girişinde tabletlerle ateş ölçümü başlatıldı
Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tesislerin girişine tabletler yerleştirilerek ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor.
10.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 10.07.2020 15:48
Denizli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bazı tesislerin girişine tabletler yerleştirilerek ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Belediye Hizmet Binası ana girişi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ile Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezinin ana girişi ve nikah salonu girişine termal ölçüm yapabilen tabletler yerleştirildi.
Yüksek ateşi tespit eden tabletteki uygulamanın maskesiz giriş halinde sesli uyarı verdiği belirtildi.
Kaynak: AA