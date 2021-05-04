Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
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Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı

İhlas Haber Ajansı / SERDAR UZKAYA - Haberler | Yerel

- Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı Denizli'de son yılların en kurak dönemini yaşayan Tavas ilçesinde yağmur duası yapıldı.

- Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı

DENİZLİ - Denizli'de son yılların en kurak dönemini yaşayan Tavas ilçesinde yağmur duası yapıldı. İlçedeki tüm camilerden okunan duaya, tam kapanmada olan vatandaşlar evlerinden eşlik etti.

Denizli'nin Tavas ilçesinde mevsimin kurak geçmesi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlar, çareyi yağmur duasına çıkmakta buldu. Sonbahar, kış ve bahar aylarında beklenen mevsim yağmurlarının yeterince yağmaması nedeniyle kuraklık yaşanan ilçe sakinleri, yağmur duasına çıkarak Allah'tan yağmur diledi.

Tavas ilçe merkezi ve mahallelerdeki tüm camilerin hoparlörlerinden merkez sistemle okunan yağmur duasına, tam kapanma önlemleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlar evlerinden eşlik etti. Sokak kapılarının önüne kadar çıkan vatandaşlar, el açıp hoparlörlerden okunan duaya eşlik ederek Allah'tan yağmur diledi.

Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı
Denizli'de bahar mevsiminde yağmur duası yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERDAR UZKAYA

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