Denizli'de ağaca çarpan otomobildeki kadın öldü, eşi yaralandı
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde Orhan Yalçın (62) idaresindeki 20 AFR 049 plakalı otomobil, yoldan çıkarak boş arsadaki ağaca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücünün eşi Hatice Yalçın (60) itfaiye ekibince çıkarıldı.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan karı kocadan Hatice Yalçın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.