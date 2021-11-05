Denizli'de 61 yaşındaki kadın sulama kanalında ölü bulundu

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bahçeye su vermek için sulama kanalına giden kadının cesedi bulundu.

Akan Mahallesi'nde yaşayan Fikret Uçer (65), eşi Sevgi Uçer'in (61) bahçeyi sulamak için su pompasının bulunduğu kanala gittiğini ve kendisinden bir daha haber alamadığını bildirdi.

Kanala düşme ihtimalini değerlendirerek eşini aramaya başladığını belirten Fikret Uçer, karısının cenazesini evden 5 kilometre uzaklıkta Goncalı Mahallesi'ndeki sulama kanalında bulduğunu kaydetti.

Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna gönderildi.

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