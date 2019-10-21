21.10.2019 14:23

Denizli'de 5 mahalleye toplam 95 milyon liralık alt yapı

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi, 5 mahallede içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarından oluşan toplam 95 milyon liralık alt yapı çalışmalarına düzenlenen törenle başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe, Karşıyaka ve Deliktaş mahallelerinde altyapı atağı başlattı. Büyükşehir belediyesi tarafından, 5 mahallenin içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını kapsayan altyapı çalışmaları düzenlenen törenle başladı.

Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Hasan Güngör Spor Salonu yanında gerçekleştirilen törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli Milletvekilleri Cahit Özkan, Şahin Tin, Nilgün Ök ve Ahmet Yıldız, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı

Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, BBP Denizli İl Başkanı İlhami Çiçek, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ALTYAPI SORUNUNA ÇÖZÜM

Temel atma töreninde konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, bu projeyle 5 mahalleyi kapsayan, toplam 95 milyon liralık yatırımla bölgenin altyapı sorununun çözüme kavuşacağını belirtip, Bizim derdimiz kendimiz değil, şehrimizdir. Milletimiz bize destek oluyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Altyapı demek toz, çamur, suların kesilmesi anlamına geliyor ama bittiğinde yıllarca sorun kalmayacak. Altyapı yaptıktan sonra üste ne yapsanız yakışacaktır dedi

Kaynak: DHA