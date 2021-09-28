Denizli'de 390 internet sitesine erişim engellendi - Haberler
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Denizli'de 390 internet sitesine erişim engellendi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de 390 internet sitesine erişim engellendi

Denizli'de yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 390 internet sitesine erişim engellendi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla dolandırıcılık faaliyetleri yapıldığı belirlenen 390 internet sitesine erişim engellendi.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 1-30 Eylül tarihleri arasında yasadışı bahis, müstehcen içerikli paylaşımlar ve zararlı yazılımla oltalama (phishing) yöntemi kullanılarak dolandırıcılık, kimlik bilgilerini ele geçirme faaliyetleri içerisinde bulunan internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla çalışma yaptı.

Çalışmalarda yurt dışındaki ülkeler üzerinden yayın yapan 200 yasadışı bahis, 180 müstehcen, 10 oltalama içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi/url adresi tespit edilerek, toplam 390 siteye erişim engellendi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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