Denizli'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir cip ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bir cip ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Denizli-Antalya karayolu Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Zekeriya Arslan yönetimindeki 35 FV 374 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Orgun yönetimindeki 01 ADL 614 plakalı cip ve Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı otomobille çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yoldaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat