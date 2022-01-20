Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti - Haberler
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Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti

Denizli'de 21 yaşındaki genç kız, apart dairede hayatını kaybetti
AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki genç kız, arkadaşlarıyla kaldığı apart dairede yaşamını yitirdi.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 yaşındaki genç kız, arkadaşlarıyla kaldığı apart dairede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Asmalıevler Mahallesi'ndeki 6653 Soktak'taki apart dairede yaşayan Ayşegül Meci'nin önce gün gece saatlerinde rahatsızlanması üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine adrese giden 112 Acil Servis ekipleri, Ayşegül Meci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Genç kızın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dairede bulunan M.A. ile Ş.K, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

M.A. ve Ş.K'nın emniyetteki ifade işlemi sürüyor.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

Asmalıevler Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel, Haber

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