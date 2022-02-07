Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Haberler
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Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

AA, Çağatay İğci - Güncel
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Denizli'de 11 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında 1 yıl 13 ay ile 6 yıl 3 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 11 hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

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