Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı - Haberler
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Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı tarafından desteklenen ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği TÜBİTAK 4007 "1001 Bilim Masalları" şenliği başladı.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı

DENİZLİ - TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Programı tarafından desteklenen ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği TÜBİTAK 4007 "1001 Bilim Masalları" şenliği başladı.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün hayata geçirdiği TÜBİTAK 4007 "1001 Bilim Masalları" şenliği, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Denizli Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turan Veli Akyol, Denizli Ticaret Odası Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile öğretmen, öğrenci, veliler ve davetliler katıldı. TÜBİTAK 4007 Programı; bilim kültürünün toplumda daha fazla kitlelere ulaştırılmasını amaçlarken; katılımcılara yönelik bilimsel bilgi aktarımını çeşitli etkinliklerle sağlıyor.

"Masalların büyülü dünyası onları bekliyor"

Bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin çocuk ve gençlerimize, onların ilgisini çekecek şekilde anlatmanın önemini vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, "1001 Bilim Masalları temalı bilim şenliğimizde, efsaneleri, kahramanları, kültürel kökenli çözümleri, sevinçleri, arayışları barındıran masallarla bilimi buluşturmayı amaçladık. Bilim; görünmeyeni, bilinmeyeni arıyor. Bu projeye başlarken ki hareket noktamız 'Masallar Bilinmeyenden Oluşuyorsa Masalları Bilimin Çalışma Sahasına Alamaz Mıyız' sorusudur. 1001 Bilim Masalları şenliğimiz bu sorunun cevaplarından oluşan bir bilim serüvenidir. Atölyeler, bilim gösterileri ve çeşitli etkinlikleri kapsayan bu heyecan dolu bilim serüvenine tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve halkımızı davet ediyoruz. Masalların büyülü dünyası onları bekliyor" dedi.

"Çocuklarımızı geleceğe hazırlamak bizim için çok önemli"

Törende konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan;" TÜBİTAK, kuruluşundan bu yana gurur duyduğumuz bir kurum. Ülkemiz adına bilimsel ve teknolojik çalışmalarla ilgili birçok proje üretti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinesinde çocuk ve gençlerimize yönelik gerçekleştirilen bir proje için buradayız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve eğitim için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımıza bilim ve teknolojinin önemini anlatarak geleceğe hazırlamak, bizler için çok önemli" dedi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK 4007 "1001 Bilim Masalları" şenliğine katkı veren kurum ve kuruluşlar, fidan dikim sertifikalarını Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu'ndan aldı.

30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde davetlilerini bekleyecek olan TÜBİTAK 4007 "1001 Bilim Masalları" şenliği 88 atölye, 7 konferans, 3 tiyatro etkinliğini içeriyor.

Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı

Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı

Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı

Denizli'de '1001 Bilim Masalları' şenliği başladı
İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Son Dakika Haberleri
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