100 kilo haşhaş çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde bir çiftlikten 100 kilogram haşhaş çaldığı belirtilen zanlı tutuklandı.

Balçıkhisar Mahallesi'ndeki büyükbaş hayvan çiftliğinden iki çuvaldaki 100 kilo haşhaş, çalındı.

Çiftlikte ve bölgede bulunan bütün güvenlik kameralarını inceleyen Çivril İlçe Jandarma ve Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çuvalları A.K'nin çaldığını tespit etti.

Yapılan incelemeler sonucunda yapılan operasyonda yakalanan A.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir kişinin çuval taşıdığı görülüyor.