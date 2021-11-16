Denizli'de 1 kişinin öldüğü trafik kazasına karışan tır sürücüsü tutuklandı

SARAYKÖY, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı trafik kazasına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki trafik kazasının ardından aracıyla kaza yerinden kaçan inşaat demiri yüklü tırın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kazaya, S.D. yönetimindeki 09 DN 432 plakalı tırın karıştığı belirlendi. Sürücü S.D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Tır kasasında ve kasadan dışarıya sarkan inşaat demirinde yapılan incelemede kazaya dair izler bulundu.

Sürücü S.D, ifadesinde kazayı fark etmediğini söylediği öğrenildi. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen S.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Beylerbeyi Mahallesi yakınlarındaki 7 Kasım'da meydana gelen trafik kazasında kavşaktan dönen inşaat demiri yüklü tırın kasasına çarpan Yaşar Kocaman (58) yönetimindeki 20 F 2339 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 20 SC 551 plakalı otomobile çarparak durabilmişti.

Kazada sürücü Yaşar Kocaman hayatını kaybetmiş, Kocaman'ın eşi Ayşe Kocaman (56) ile diğer araçtaki Dilek Eroğlu (33) ile kızı Ahsen Eroğlu (12) yaralanmıştı.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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