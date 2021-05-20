Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü
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Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü

Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Babadağ ilçesinde çıkan yangında 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Kıranyer Mahallesi Taşdelen mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 1 helikopter, 7 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ile 32 yangın işçisi tarafından müdahale edildi. Jandarma ve mahalle sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürülen yangında, 1 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü
Denizli'de 1 hektarlık alanda etkili olan orman yangını söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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