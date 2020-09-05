DENİZLİ Cinsel saldırıdan aranan hükümlü yakalandı
Cinsel saldırıdan aranan hükümlü yakalandıDENİZLİ'de cinsel saldırıdan 15 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan A.Y., jandarma tarafından yakalandı.
05.09.2020 16:20 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:25
Cinsel saldırıdan aranan hükümlü yakalandı
DENİZLİ'de cinsel saldırıdan 15 yıl hapis cezası bulunan ve 3 yıldır aranan A.Y., jandarma tarafından yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli'nin Çivril ilçesinde cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 3 yıldır aranan A.Y.'nin Bekilli ilçesinde bir evde saklandığı bilgisini aldı. Bekilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle operasyon düzenleyen JASAT, A.Y.'yi kaldığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. tutuklandı.
Kaynak: DHA